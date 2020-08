A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A conferência aconteceu em fevereiro, num hotel de Boston, muito antes sequer das pessoas se começarem a preocupar com a pandemia de Covid-19. O evento da farmacêutica Biogen reuniu 175 líderes da companhia tanto dos Estados Unidos como de outros países.

Uma equipa de investigadores do Instituto Broad no MIT e Harvard calculou que a conferência tenha dado origem a, pelo menos, 20 mil casos de infeção, em quatro condados do Massachusetts até ao início de maio, em vez dos 99 identificados, noticiou o Boston Globe. Os investigadores alertam que é uma estimativa e o estudo ainda não foi revisto por outros cientistas para publicação.

Na base dos cálculos estão as sequências genéticas dos vírus de 772 pessoas dos quatro condados. Aqui, os investigadores encontraram mais de 80 versões diferentes do SARS-CoV-2, com pequenas mutações nos genes, a maior parte delas vindas de outros locais nos Estados Unidos ou da Europa. Mas apenas uma ligada ao surto no evento da Biogen.

Nunca teríamos colocado ninguém em risco conscientemente”, respondeu a empresa em comunicado. “Quando soubemos que vários dos nossos colegas estavam doentes, não sabíamos que a causa era a Covid-19, mas notificamos imediatamente as autoridades de saúde pública e tomamos medidas para limitar a propagação.”

Das 772 pessoas infetadas, 289 tinha a mesma versão específica do SARS-CoV-2 encontrada no evento, mas apenas 28 tinham participado na conferência, trabalhavam no hotel ou tiveram contacto direto com estes indivíduos. Mas o que mais impressionou os investigadores foi que, dos 289 casos, 122 eram de pessoas que viviam em centros de acolhimento para os sem-abrigo ou de pessoas que trabalhavam nesses centros. Foi impossível perceber como é que o vírus chegou ali.

Os investigadores não descartam que o vírus tenha tido origem noutro sítio e que depois tenha infetado pessoas no hotel onde decorria a conferência. Mas mais importante, é possível que 20 mil seja um número pequeno para aquilo que aconteceu visto terem feito uma estimativa apenas para quatro condados, quando os viajantes vieram de várias partes dos Estados Unidos e de outros países.