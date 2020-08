A Câmara da Mealhada apresentou esta quarta-feira uma queixa na GNR, contra desconhecidos, por depósito ilegal de lixo e vandalismo no jardim do Lago do Luso.

Em comunicado, a autarquia explica que, nas madrugadas de terça-feira e desta quarta-feira, “foram abandonados sofás, um banco, um colchão, cadeiras, bicicletas, um tampão de jante de automóvel e isqueiros em pleno passadiço que circunda o Lago do Luso”.

“Para o fazerem, os prevaricadores danificaram algumas peças de vedação que dão acesso ao passadiço”, acrescenta.

Como não foi o primeiro ato do género, a Câmara apresentou queixa às autoridades e o seu presidente deixou um apelo ao civismo da população.

Há pessoas que estão logo na primeira linha para criticar a mais pequena falha das instituições, mas depois, contraditoriamente, têm estes comportamentos de manifesta falta de civismo, que prejudicam os interesses da vila termal e turística do Luso”, lamenta o presidente da autarquia, Rui Marqueiro.

A Câmara da Mealhada dispõe do serviço de recolha de monos, tendo os munícipes apenas que os entregar no ecocentro, no estaleiro municipal, de segunda a sexta-feira, ou pedir a recolha ao domicílio (na última quinta-feira de cada mês).