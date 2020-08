A Comissão de Utentes do Serviço de Saúde da Madeira alertou esta quarta-feira para várias “debilidades” no encaminhamento e transporte de doentes não urgentes e acompanhantes oriundos do Porto Santo e defendeu a criação de um regulamento.

A entidade diz ter sido informada pelas autoridades de saúde de que os utentes do Porto Santo têm direito a viagem de ida e volta de barco ou avião, estadia, transporte e também refeições, mediante apresentação das faturas.

“Acontece que as denúncias que têm chegado à comissão por parte de vários utentes vêm contradizer isto”, refere em comunicado, indicando haver casos de pessoas que, por dificuldades financeiras, se deslocam a pé entre o hospital e o hotel quando recebem alta, antes de regressarem ao Porto Santo.

A Comissão de Utentes do Serviço de Saúde da Madeira solicita ao Governo Regional que defina um regulamento para garantir “tratamento igual” entre todos os utentes da região autónoma.

Em 2018, o Governo Regional e o Serviço de Saúde da Madeira revelaram que estava em curso a elaboração de um regulamento sobre o encaminhamento e transporte de doentes não urgentes e acompanhantes entre o Porto Santo e a Madeira, mas ainda não foi comunicada a sua entrada em vigor.