O comissário Europeu para o Comércio admitiu, na terça-feira, que a presença num jantar na Irlanda sem cumprimento das restrições contra a pandemia de Covid-19 foi um “erro” que o enfraqueceu em Bruxelas.

Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e, na quarta-feira da semana passada, participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que se demitiu do cargo na sexta-feira.

Em entrevista ao canal público irlandês RTE, Phil Hogan disse sentir-se “envergonhado” após o “erro cometido”, apesar de ter testado negativo para a Covid-19 e de ter feito “tudo o que era possível para não colocar ninguém em risco”.

