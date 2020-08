A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A 17 de agosto, Portugal tinha 70 estruturas residenciais para idosos com casos de infeção, menos 3% do universo total. À data, António Larcerda Sales, secretário de Estado da Saúde, confirmava a existência de 542 utentes e 207 funcionários positivos para a Covid-19. Nos últimos dias, surtos em quatro lares marcaram a atualidade, em Santarém, Torres Vedras, Setúbal e Barreiro.

Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, Santarém

Na terça-feira, o Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, na Póvoa de Santarém, contava com 24 utentes e seis funcionários infetados com o novo coronavírus. O coordenador da proteção civil municipal, José Guilherme, confirmou que todos os cerca de 60 utentes, bem como os funcionários, tinham sido testados depois de a médica que presta serviço no lar ter testado positivo para a Covid-19 no passado dia 18 — os resultados só foram conhecidos na terça-feira.

O lar foi visitado na terça-feira de manhã por uma equipa multidisciplinar. José Guilherme adiantou à data que iam dar início aos procedimentos para a evacuação do edifício e posterior descontaminação. A TSF escreve esta quarta-feira que o número de infetados com Covid-19 que foram transferidos para o hospital subiu para 12 (contabiliza um total de 31 infetados e não 30). O mesmo meio avança que os utentes não infetados vão ser retirados ainda esta quarta-feira do centro, rumo à Estação Zootécnica Nacional, em Santarém. Os utentes que testaram positivo e não apresentam sintomas vão ficar isolados numa zona desinfetada do lar.

Lar de Nossa Senhora da Luz, Torres Vedras

Na segunda-feira, o número de mortos relacionados com o surto de Covid-19 no Lar de Nossa Senhora da Luz, no concelho de Torres Vedras, subiu para seis, informou o presidente da Câmara, Carlos Bernardes. O surto em questão foi detetado no dia 3 de agosto. Até agora, havia a registar a morte de cinco idosos que se encontravam hospitalizados, alguns dos quais com outras morbilidades associadas. De acordo com os dados divulgados pela Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o número de casos ativos no equipamento ascendia na segunda-feira a 71, respeitantes a 48 residentes e 23 funcionários. Entre os doentes infetados com a doença, 22 residentes do lar mantêm-se hospitalizados.

MHAS Centro Geriátrico, Setúbal

Também na segunda-feira morreu um utente do MHAS Centro Geriátrico, em Setúbal, devido à Covid-19. No lar em causa existem 77 casos de infeção ativos (55 em residentes do lar e 22 em funcionários da instituição), segundo os dados divulgados à data pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Oito utentes do lar estão internados.

Lar de São José, Barreiro

De acordo com a ARSLVT, no Lar de São José, no Barreiro, onde quatro utentes morreram nas duas últimas semanas, registavam-se na segunda-feira 32 casos ativos de Covid-19, 27 dos quais residentes e cinco funcionários, estando quatro utentes internados. O surto no Lar de São José foi detetado no início do mês e contabilizou no total 52 casos positivos (38 em residentes e 14 em trabalhadores).