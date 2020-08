Covid-19: surto de Montemor-o-Novo sobe para 35 infetados após deteção de dois novos casos

O número de infetados com Covid-19 no surto de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, subiu na terça-feira para 35, após a deteção de dois novos casos ativos no concelho, informou a câmara municipal.