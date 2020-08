O défice até julho atingiu 8,3 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 7,8 mil milhões face aos mesmos sete meses do ano passado, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças que antecede a publicação do boletim de execução orçamental. No total, a receita do Estado teve uma quebra de 10,5% e a despesa cresceu 5,3%.

Além dos efeitos da pandemia na economia e nos serviços públicos, o Governo sublinha o custo com as medidas de apoio às famílias e empresas, que justificam uma degradação adicional de pelo menos 2,3 mil milhões de euros.

No boletim do mês anterior, o défice atingiu 6,8 mil milhões de euros — com a receita a cair 9,5% e a despesa a subir 5,4%.

Em atualização