A Hyundai anunciou que vai estar “brevemente disponível na Europa” a sua versão de um soapbox, tipo de veículo habitualmente associado às brincadeiras de criança, sem motor e sem travões, apenas movido pela gravidade, pelo que a velocidade que consegue atingir só impressiona consoante as descidas. De preferência, de grande declive.

Os carrinhos de rolamentos, como são conhecidos entre nós, são particularmente populares na Europa e na América do Norte, onde acontecem muitas corridas de soapbox. No passado eram muito rudimentares, em termos de design e de concepção, mas têm vindo a evoluir muito para além do caixote de madeira com rodas.

A ideia da Hyundai é retomar este conceito zero emissões, apoiado na ideia de que “a descer todos os santos ajudam”, e propor um veículo “acessível para clientes por toda a Europa”.

Por ora, desconhecem-se mais detalhes acerca deste projecto, tendo apenas sido revelado um teaser do soapbox ride projectado no Hyundai Design Center Europe. Pelo que é dado a ver, a proposta do fabricante sul-coreano privilegia uma estética dinâmica, cortesia de uma curta distância ao solo, rodas expostas e silhueta em cunha. Para ver o que este tipo de veículos é capaz de fazer, animados apenas pela força de gravidade, delicie-se com a corrida da Red Bull Soapbox, que este ano se disputou em Maio, no Chile: