O terceiro dia consecutivo de protestos anti-racistas em Kenosha, Estados Unidos, contra o abuso policial contra Jacob Blake levaram à morte de dois manifestantes depois de disparos indiscriminados contra a multidão pacífica nas ruas daquela cidade do estado do Wisconsin. Esta quarta-feira, as autoridades locais daquela cidade anunciaram a detenção de um suspeito com 17 anos.

Donald Trump afirmou, através da rede social Twitter, que o governo ia fornecer assistência federal para impedir novos confrontos entre os manifestantes anti-racistas e as milícias de brancos que povoam Kenosha. No entanto, em declarações à CCN, o governador de Wisconsin rejeitou tal pedido de ajuda das autoridades federais.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020