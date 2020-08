A GNR detetou esta quarta-feira 92 infrações por campismo e caravanismo “ocasional sem licença”, durante uma ação de fiscalização no distrito de Setúbal, onde também verificou infrações ao Código da Estrada e estacionamento em zona de praia.

Os militares realizaram “uma operação com o objetivo de fiscalizar a prática de campismo e caravanismo em situação irregular na orla costeira do distrito de Setúbal”, tendo detetado um total de 137 infrações, adiantou a força policial, em comunicado. Na mesma nota, a GNR indicou que 92 destas situações irregulares de deveram à “realização de acampamento ocasional sem licença”.

Outras ocorrências deveram-se a infrações ao Código da Estrada (23) e também por circulação e estacionamento em zona de praia, dunas e arribas (12).

Além disso, a força de segurança informou que foram detetadas dez situações irregulares em relação ao acesso, ocupação e utilização das praias “no contexto da pandemia da Covid-19”, para a época balnear de 2020.

No âmbito do atual contexto da pandemia da doença covid-19, é fundamental o cumprimento das regras relativas à circulação nos acessos à praia, evitando-se o cruzamento de pessoas, às instalações balneares e à ocupação do areal, de forma a respeitar o distanciamento físico recomendado”, referiu.