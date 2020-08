Em atualização

Estava tudo preparado para mais um jogo num dos três pavilhões encontrados pela NBA para fazer o regresso à competição na Disney, em Las Vegas. Bancos preparados, bolas colocadas, árbitros equipados e na zona da mesa. Faltavam os jogadores. Os jogadores que nunca vieram. Se o dia 11 de março se tornou histórico no basquetebol americano com a suspensão do jogo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans pela identificação de um caso positivo entre os atletas da equipa da casa (e a competição parou logo nesse mesmo dia), o dia de 26 de agosto ficará da mesma forma na história como o primeiro em que uma equipa se recusou a entrar em campo.

De acordo com a imprensa norte-americana, nomeadamente os (poucos) jornalistas que têm acesso à “bolha” que foi criada em Las Vegas, os jogadores dos Milwaukee Bucks recusaram-se a sair do balneário no jogo 5 da primeira ronda dos playoffs frente aos Orlando Magic, como forma de protesto por mais um caso de violência policial nos EUA, agora em Wisconsin, com Jacob Blake, um cidadão de 29 anos, a ser atingido com sete tiros por um polícia pelas costas quando tentava entrar no carro, num episódio que foi filmado por pessoas presentes. Sabendo do que se passava, e em fase de aquecimento, os adversários decidiram também não ir a jogo.

The Bucks players made this decision in the wake of the Jacob Blake shooting in Wisconsin, ultimately deciding that they wouldn't leave the locker room for the start of Game 5 against Orlando. https://t.co/COJ6E0aJLj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Magic players leaving the floor, Bucks not leaving their locker room, officials have a serious discussion. pic.twitter.com/qQEMfJUy3w — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 26, 2020

Game balls are being put away, this is happening. pic.twitter.com/kTWcj63esl — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 26, 2020

A NBA está reunida de urgência para tentar desbloquear a situação e encontrar um compromisso que, não tendo o objetivo de desvalorizar a causa (aliás, a própria organização deu desde início aos jogadores de todas as equipas a possibilidade de entrarem em campo com palavras de força nas costas como “Igualdade” ou “Justiça” em vez dos habituais nomes), pudesse manter a competição. Problema? Se na última madrugada se levantava a possibilidade de haver um boicote dos Toronto Raptors, agora a preocupação é que as outras equipas que também iriam entrar em campo esta quarta-feira (Thunder-Rockets e Trail Blazers-Lakers) sigam a mesma atitude. E é por isso que, de acordo com a The Athletic, a NBA já decidiu cancelar todos os encontros marcados para esta noite.

Chris Paul arriving to the arena Rockets/OKC scheduled to play at 6:30 eastern pic.twitter.com/mSJiPabacq — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 26, 2020

Decision made. Thunder and Rockets are boycotting Game 5, sources said. https://t.co/SCNAjsQYea — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020