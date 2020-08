A Jaguar tem no I-Pace um dos eléctricos mais interessantes do mercado, sobretudo para quem deseja um SUV ágil, que surpreenda tanto em estrada como em incursões pelo campo. De momento há três versões do I-Pace EV400, a S, SE e HSE, cuja denominação se pode associar a níveis crescentes de equipamento, com a versão mais acessível a ser proposta no nosso país por cerca de 81.800€. Porém, a marca britânica decidiu lançar uma versão aproximadamente 12 mil euros mais barata, para incentivar as vendas.

A nova versão, lançada enquanto série especial, é denominada EV320, com o nome a dizer tudo. Não há referência à bateria, pois os acumuladores mantêm a capacidade de 90 kWh, não há qualquer alusão ao aspecto exterior, uma vez que este I-Pace mais acessível não se distingue dos restantes e nem há qualquer menção quanto ao sistema de tracção, que continua a ser integral, com um motor em cada eixo. A única diferença é que os dois motores de 150 kW, cada, aproximadamente 204 cv, são manipulados para não ultrapassarem aproximadamente 320 cv, onde antigamente atingiam 408 cv (apesar da referência EV400).

A autonomia continua a ser de 470 km, o que lhe permite vantagem em relação às propostas eléctricas da Audi, BMW e da Mercedes, com o novo EV320 a estar disponível na segunda mais sofisticada das três possíveis versões de equipamento, a SE, o que já permite usufruir de jantes de 20”. A nova versão vê a velocidade máxima ser agora limitada a 180 km/h, em vez de 200 km/h, enquanto os 100 km/h passam a ser atingidos ao fim de 6,4 segundos e não ao fim de 4,8, como acontece na versão mais potente.

O novo I-Pace EV320 SE vai ter um número limitado de unidades, que irão estar disponíveis em alguns países europeus, não estando, de momento, previsto para Portugal. Contudo, na Alemanha, onde o I-Pace EV400 S é proposto por 76.600€ (cerca menos 5000€ do que entre nós), o novo EV320 SE está a ser proposto por 64.957€, ou seja, cerca de 12 mil euros menos.