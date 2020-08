Dez meios aéreos e 182 operacionais combatiam às 19h30 desta quarta-feira um incêndio que deflagrou próximo da localidade de Malcata, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, segundo fonte da proteção civil.

“O combate [às chamas] está a correr bem e não há povoações em perigo”, disse à agência Lusa, pelas 19h30, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. A mesma fonte do CDOS adiantou que o alerta foi dado às 17h36.

Pelas 19h30 o combate às chamas, numa zona de mato, envolvia 182 operacionais, auxiliados por 43 veículos e dez meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

O presidente da Junta de Freguesia de Malcata, João Vítor, referiu à Lusa que as chamas, embora anunciadas como tendo tido origem na área da sua freguesia, “estão mesmo no limite dos concelhos do Sabugal e de Penamacor”, na zona da freguesia de Meimão (Penamacor). João Vítor também assegurou que o fogo não colocava povoações em risco.