O International Booker Prize 2020 foi entregue a Marieke Lucas Rijneveld, dos Países Baixos, autores de The Discomfort of Evening (Rjneveld apresenta-se que se apresenta no plural). O anúncio foi feito durante a tarde desta pelo presidente do júri, Ted Hodgkinson, durante um evento online apresentado por Razia Iqbal, jornalista da BBC. Rijneveld, de 29 anos, são os mais novos a vencer o International Booker.

Para trás ficaram The Enlightenment of The Greengage Tree, de Shokoofeh Azar (Irão), The Adventures of China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara (Argentina), Tyll, de Daniel Kehlmann (Alemanha), Hurricane Season, de Fernanda Melchor (México), e ainda The Memory Police, de Yoko Ogawa (Japão). Este último será publicado ainda este ano em Portugal, pela Relógio d’Água.

Reagindo ao anúncio, Rijneveld mostraram-se honrados por receber o International Booker pelo seu primeiro romance. “Há duas palavras que me trouxeram até aqui. Quando estava a escrever The Discomfort of Evening, peguei num marcador e escrevi na parede, por cima da minha secretária — sê persistente. Hoje, numa altura em que o mundo está virado do avesso e é possível ver o seu lado mais negro, lembro-me muito muitas vezes dessas palavras. Portanto, escrevam, leiam, ganhem, percam, amem-se uns aos outros, mas sejam persistentes nisso.”

A tradutora de The Discomfort of Evening, que divide o prémio com Rijneveld, lembrou que “as traduções abrem janelas para outros mundos” e que nos permitem “ver outros lugares e as mentes de outras pessoas. Agora que já não é possível viajar como costumávamos fazer, devíamos viajar lendo livros”, afirmou Michele Hutchison, apelando a que os leitores se dediquem não apenas a The Discomfort of Evening, mas a todos os finalistas.

Fiammetta Rocco, administradora do International Booker Prize Administrator, garantiu que este “livro não é igual a nenhum” que os jurados “tenham lido antes”. A principal preocupação do grupo foi procurar um livro que fosse “intemporal”, salientou a administradora.

O júri deste ano foi composto pelo escritor e crítico literário Ted Hodgkinson (presidente), a diretora da Villa Gillet e editora Lucie Campos, pela tradutora Jennifer Croft (que recebeu o prémio pela tradução de Viagens, de Olga Tokarczuk, em 2018), pelo jornalista e escritor Jeet Thayil e pela autora Valeria Luiselli. Fiammetta Rocco revelou que os jurados lhe confessaram que a viagem que foi escolher o vencedor do International Booker foi a “maior aventura” do seu ano.

Os jurados encontraram-se pela primeira vez em Londres, em outubro do ano passado. Depois desse encontro, levaram para as suas casa, em diferentes cidades e diferentes países, 124 obras, traduzidas de 30 línguas diferentes. O grupo voltou a reunir-se presencialmente em fevereiro, para decidir a longlist do galardão deste ano. A 13 de abril, quando a shortlist foi anunciada, a pandemia tinha obrigado ao isolamento e os seis livros escolhidos foram anunciados online por Ted Hodgkinson.

A situação provocada pela Covid-19 levou a um adiamento do anúncio do vencedor do Internationao Booker, de maio para agosto, e a que a cerimónia de atribuição do prémio acontecesse também remotamente.

O International Booker Prize é atribuído anualmente a um livro traduzido para o inglês e publicado no Reino Unido ou Irlanda. Foi criado para incentivar a publicação e leitura de ficção internacional de qualidade e promover o trabalho de tradução. Tem um valor pecuniário de 50 mil libras (quase 56 mil euros), que é dividido em partes iguais pelo autor e tradutor. Os autor e tradutores nomeados para a shortlist de seis obras recebem mil libras (1.113 euros).

No ano passado, o prémio foi atribuído a Jokha Alharti, pelo romance Corpos Celestiais. Alharti foi o primeiro escritor originário do Sultanato de Omã a vencer o International Booker, o primeiro a ser traduzido para inglês e a sua obra a primeira em língua árabe a ganhar o galardão.