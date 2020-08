O ministro da Defesa Nacional (MDN) admitiu esta quarta-feira haver “uma grande maioria” de países europeus a favor de que a União Europeia (UE), além do apoio já prestado em equipamentos e formação militar, forneça igualmente armas a países terceiros.

Esse tema esteve presente e há uma grande maioria de países favoráveis à ideia de que devemos, quando estamos a apoiar e a formar Forças Armadas em países pouco estruturados, ter a possibilidade de apoiar também com equipamento letal. Não faz sentido que sejam forças desarmadas”, disse Gomes Cravinho à agência Lusa.

O responsável pela tutela está numa reunião informal de congéneres europeus em Berlim, já que a Alemanha preside atualmente ao Conselho da UE, em preparação para a reunião formal de ministros da Defesa marcada para novembro, em Bruxelas.

Há dois países, por razões de neutralidade constitucional — Irlanda e Áustria —, que têm dificuldade com isto. Contudo, também querem uma solução que não impacte a vontade da esmagadora maioria. Estamos à procura de uma solução de natureza jurídica que seja satisfatória para eles, mas que não impeça a UE de avançar numa necessidade fundamental para a afirmação como uma unidade que pode apoiar a segurança e a estabilidade, particularmente em África”, afirmou.

Segundo o MDN, o encontro europeu desta quarta-feira também versou sobre a operacionalização da política comum de segurança e defesa, nomeadamente as ações concretas no terreno com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Mas foi a denominada “bússola estratégica comum europeia” e as suas “metas e objetivos” a dominarem as atenções, designadamente o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e a eventualidade de a UE poder começar a fornecer armamento a Forças Armadas de outros países, tal como já faz a Rússia e outros.

“Claro que isso obriga a ter muitas cautelas na forma como as armas são utilizadas, mas não podemos deixar o campo livre para concorrentes estratégicos que, depois, não têm os mesmos escrúpulos que nós temos”, vincou Gomes Cravinho.