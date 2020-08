A Câmara de Moimenta da Beira anunciou esta quarta-feira que a edição deste ano da Expodemo será em formato digital, com toda a programação ‘on line’, de 18 a 20 de setembro, devido à pandemia de Covid-19.

Segundo o presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, “a decisão foi difícil, em tempos difíceis, mas revela-se da maior importância face ao combate que o país e o mundo inteiro estão a enfrentar”.

A Expodemo, que é uma mostra de atividades, produtos e serviços da região, realiza-se anualmente, desde 2012. “Ao longo destes anos, crescemos e superámos inúmeros desafios, mas nas atuais circunstâncias não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais para a realização do evento”, justificou o autarca.

Em 2021, é sua intenção promover o regresso “em força, com a Expodemo revigorada e à altura dos seus pergaminhos”. A programação da edição deste ano, ‘online’, será divulgada brevemente. No ano passado, a Expodemo estreou-se como “ecoevento”, um estatuto que a autarquia pretende manter no futuro.

“É uma feira de negócios e de cultura, de sentidos e emoções. É a festa da maçã, fruto da terra, das raízes e da luz, que se assume hoje como um relevantíssimo cartaz turístico e cultural de Moimenta da Beira”, acrescenta.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.805 pessoas das 55.912 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.