Está iminente a chegada do novo Rolls-Royce Ghost, cuja futura geração vai também exibir a nova imagem da Rolls-Royce. O construtor de luxo do Grupo BMW segue, assim, o movimento seguido por muitos outros construtores que, recentemente, optaram por modernizar a forma como se apresentam e comunicam com os clientes nas mais diferentes plataformas – basta recordar, por exemplo, os novos emblemas da Nissan, Toyota, Opel, Volkswagen ou da própria BMW.

À semelhança dos fabricantes ditos “generalistas”, também o construtor de Goodwood entende ser oportuno actualizar a imagem para ir ao encontro da sua clientela, que dá sinais de “rejuvenescer” em reflexo da modernização do portefólio da marca, pois graças às versões Black Baddge (mais desportivas) e à introdução do bem-sucedido SUV Cullinan, a idade média dos clientes baixou para os 43 anos.

Mais moderno e mais plano, o novo logótipo da Rolls-Royce mantém os dois “R” sobrepostos em cores clássicas, mas surge num formato mais bidimensional, com o conhecido emblema alado a ganhar mais destaque, num design projectado especialmente para fazer sobressair o Spirit of Ecstasy nas plataformas digitais.

Estando a presença digital da marca a aumentar, era oportuno que a linguagem visual da companhia reflectisse o nosso estatuto de fabricante de luxo”, justifica o CEO da Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös.

A missão de criar a nova identidade da Rolls-Royce foi confiada a Marina Willer, sócia do estúdio Pentagram, que procurou visualmente elevar a imagem da marca para lá da excelência automóvel, projectando-a como “uma verdadeira casa de luxo”.

O redesenhado emblema, além de adoptado nos canais oficiais da Rolls-Royce nas redes sociais, será exibido nos ecrãs dos futuros modelos da marca. A começar já no display do sistema de infoentretenimento do novo Ghost, cuja revelação ocorrerá dentro de semanas, sabendo-se desde já que o interior do sedan de luxo vai continuar a pautar-se pelo requinte, mas agora com uma clara intenção de oferecer uma atmosfera consonante com cânones mais modernos.