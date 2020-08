A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve 201 pessoas na semana passada por violação das restrições impostas no âmbito do estado de emergência para conter a Covid-19, referiu esta quarta-feira em comunicado o Comando-Geral da corporação.

Na nota, o Comando-Geral da PRM adianta que a violação do estado de emergência levou ainda à apreensão de 55 moto-táxis, 14 bicicletas e quatro viaturas.

“A PRM, em coordenação com outras instituições do Estado, tem desenvolvido várias atividades, visando a garantia do cumprimento das medidas de execução administrativa, para a prevenção e contenção da propagação da pandemia de Covid-19, no âmbito da implementação do estado de emergência, em todo o território nacional”, adianta a nota.

Sobre os conflitos armados nas regiões norte e centro do país, o Comando-Geral da PRM reitera que as Forças de Defesa e Segurança estão em permanente prontidão e mantém ativos os seus dispositivos operacionais nos dois teatros operacionais.

Tal como já havia informado na semana passada, a PRM volta a salientar no comunicado de hoje que foram “maximizadas as ações de patrulhamento ostensivo, combate e perseguição” aos grupos armados que protagonizam ataques no centro e norte.

Moçambique regista 3.508 casos de Covid-19 e 21 óbitos.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.