The Memory Police, um dos seis romances que integram a shortlist deste ano do International Booker Prize, vai ser publicado em Portugal em novembro, pela editora Relógio d’Água.

A obra de ficção da japonesa Yoko Ogawa fala sobre uma ilha onde pessoas e coisas desaparecem misteriosamente, levadas pela Memory Police (a polícia da memória). Descrito pelos prémios Booker como uma fábula “bela, assombrosa e provocadora”, TheMemory Police, publicado originalmente nos anos 90, é um romance sobre o poder da memória e o trauma da perda.

Yoko Ogawa, de 58 anos, é considerada uma das mais importantes autoras japonesas, tendo recebido os mais importantes prémios literários do Japão. A sua extensa bibliografia é composta por mais de 50 obras, como Revenge, Hotel Iris, The Housekeeper and the Professor e a coletânea de novelas The Diving Pool.