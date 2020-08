A vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Estíria de MotoGP, na Áustria, gerou um total de 3.737 artigos em todo o mundo, um número que não inclui notícias portuguesas, segundo um estudo esta quarta-feira publicado.

Segundo o relatório da Cision, que incide apenas sobre meios de comunicação social com presença online, o piloto português foi notícia em dezenas de países com o triunfo na Áustria, com a Indonésia a registar 605 dessas notícias, o maior volume de qualquer nação que não Portugal, de fora desta análise.

O triunfo conseguido na última curva em Spielberg gerou 535 notícias em Itália, 401 nos Estados Unidos, 355 em Espanha e 265 em França, com Alemanha (146), Brasil (110), Argentina (106), Reino Unido (105) e Suíça (104) a registarem mais de uma centena de artigos publicados.

“A vitória de Miguel Oliveira foi notícia em 1.292 órgãos de comunicação social online internacionais, com uma audiência potencial estimada de 195 milhões” de impressões geradas na Internet, nota um comunicado da Cision. A empresa analisou notícias que referenciem o português em “mais de 120 mil meios de informação online de 190 países” entre os dias 22 e 25 de agosto.

O GP da Estíria de MotoGP, quinta prova da temporada, entrou no domingo para a história do campeonato como o primeiro ganho por um português.