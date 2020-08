“Bem-vinda ao mundo, Daisy Dove Bloom.” Assim arranca a publicação de Instagram da Unicef que revela que a filha de Katy Perry e de Orlando Bloom já nasceu — uma gravidez anunciada através de um videoclipe em março deste ano. “Estamos a flutuar com amor e maravilhados pela chegada segura e saudável da nossa filha”, descreve o casal no post que mais tarde foi republicado na página da cantora.

Não é por acaso que a chegada da bebé, que nasceu na quarta-feira, dia 26 de agosto, é anunciada pela Unicef, até porque a publicação tem um duplo sentido: dar as boas-vindas à recém-nascida e, uma vez que Katy Perry e Orlando Bloom são embaixadores da Boa Vontade, pedir donativos para que “todas as mães grávidas possam ter acesso a profissionais de saúde treinados e cuidados de saúde de qualidade”.

No comunicado que acompanha a fotografia a preto e branco da bebé, na qual apenas é possível ver a sua mão entrelaçada nas mãos dos pais, lê-se que o casal se considera sortudo e que “nem toda as pessoas podem ter uma experiência de parto tão pacífica como a nossa”.

“Comunidades em todo o mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada onze segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido, principalmente devido a causas evitáveis. Desde [a pandemia] de Covid-19, muitas outras vidas de recém-nascidos estão em risco dada a crescente falta de acesso a água, sabão, vacinas e medicamentos que previnem doenças. Como pais de um recém-nascido, isso parte os nossos corações, pois sentimos empatia com os pais que lutam agora mais do que nunca”, lê-se ainda no comunicado divulgado.

Daisy Dove Bloom é a primeira filha de Katy Perry, mas não de Orlando Bloom — o filho da anterior relação com a modelo Miranda Kerr, Flynn Christopher Bloom, nasceu em janeiro de 2011.