O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, afirmou esta quinta-feira que espera que o IC31 seja apresentado na cimeira luso-espanhola como um dos projetos para melhorar as ligações transfronteiriças.

“Trata-se de uma infraestrutura rodoviária da maior importância e a sua concretização irá afirmar as Termas de Monfortinho como a grande porta de entrada do Centro de Portugal, para turistas e mercadorias”, explica, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

O IC31 é um itinerário complementar planeado para ligar a autoestrada A23 à fronteira espanhola através das Termas de Monfortinho e chegou a ser classificado pelo Governo de José Sócrates como uma obra prioritária. Foi considerado no Plano Regional de Ordenamento do Território como uma via estratégica para a região Centro do país.

“O projeto do IC31 é estruturante para a região Centro de Portugal e para o país no seu todo. É um investimento que irá gerar desenvolvimento económico e social, aproximar Portugal da Europa, aumentar a competitividade territorial e reforçar a coesão interna do nosso país”, sustenta o autarca.

A Câmara de Idanha-a-Nova congratula-se por a via IC31 – Castelo Branco/Termas de Monfortinho, que ligará a A23 a Espanha, constar entre as obras previstas no Plano Nacional de Investimentos 2030.

“Na próxima cimeira luso-espanhola, que deverá realizar-se na Guarda, entre o final de setembro e início de outubro, espera-se que o IC31 seja apresentado como um dos projetos que vão melhorar as ligações transfronteiriças, que têm previsto um investimento de cerca de 80 milhões de euros e um prazo de construção entre 2024 e 2030″, lê-se na nota.

Armindo jacinto saúda o facto de o IC31 estar entre os investimentos estratégicos que Portugal decidiu lançar esta década, “num compromisso que não deve ficar condicionado às alterações de ciclo político”.

O município de Idanha-a-Nova compromete-se a acompanhar a evolução da implementação do plano rodoviário nacional e sublinha que, em articulação com o Programa de Coesão Territorial, este plano define o IC31 nos investimentos públicos necessários para fomentar a economia e aumentar a coesão territorial e a dinamização da mobilidade nas regiões do interior.