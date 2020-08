A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O líder do PSD considerou esta quinta-feira uma “declaração de bom senso” o apelo do Presidente da República ao diálogo e a observação de que é necessário não somar à crise da Saúde e à crise económica uma crise política.

Acho que é uma declaração de bom senso e espero que não haja crises políticas, como presidente do PSD, mas direi que a coisa não é muito comigo, porque o Orçamento do Estado vai ser construído pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e o PSD, nessas circunstâncias, é um espetador atento”, afirmou Rui Rio.

O presidente do PSD reservou uma posição definitiva após ser conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2021: “Depois, quando o Orçamento entrar na Assembleia da República, logo faremos as nossas considerações em função do documento”.

O Presidente da República pediu esta quinta-feira diálogo para a viabilização do Orçamento do Estado para 2021, que considerou um instrumento fundamental para a aplicação dos fundos europeus, e avisou que não vai alinhar em crises políticas.

Em declarações aos jornalistas, no início de uma visita à Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “o Presidente da República não vai alinhar em crises políticas, portanto, desenganem-se os que pensam que, se não houver um esforço de entendimento, vai haver dissolução do parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem para isso, que é até ao dia 08 de setembro”.