Vinte e cinco habitantes da aldeia de Sobral Fernando realizaram na localidade seis ações de limpeza e reutilizaram objetos para servirem de vasos para florir a aldeia, com o objetivo de tornar o povoado o mais bonito de Proença-a-Nova.

A Associação para o Desenvolvimento do Sobral Fernando aproveitou a presença de mais crianças na aldeia devido ao período de férias de verão e lançou um desafio à comunidade local, para, em conjunto, tornarem esta localidade da freguesia de Sobreira Formosa na mais bonita do concelho de Proença-a-Nova.

“Cerca de 25 pessoas, entre as quais nove crianças desde os dois anos até aos 16 e adultos até aos 74 anos, colocaram mãos à obra e em seis ações de limpeza arrancaram ervas, apanharam lixo, limparam valetas e varreram ruas”, explica, em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova.

Para florir mais a aldeia, os habitantes reutilizaram objetos para servirem de vasos, nomeadamente bidões utilizados noutros tempos nas campanhas da resina, panelas antigas, penicos, carros de mão de ferro ou janelas antigas.

Citada na nota, a presidente da Associação para o Desenvolvimento do Sobral Fernando, Ana Louro, explica que utilizaram objetos que contam histórias. “A reação das pessoas foi muito positiva, pois aderiram logo, uns a serem responsáveis pela rega de determinadas zonas, outros a quererem colaborar na plantação das flores. Inclusivamente, começou a haver mais visitas por parte das pessoas das aldeias em redor para verem as nossas ruas coloridas “, refere a responsável associativa.

As 45 flores utilizadas nos 17 vasos recuperados foram compradas por alguns moradores ou fornecidas pela Viveiro Municipal de Proença-a-Nova.

A Associação para o Desenvolvimento do Sobral Fernando espera agora que mais associações sigam o exemplo e valorizem o património das suas localidades.

As próximas ações previstas vão levar os voluntários até ao rio Ocreza para recolha de lixo nas margens e realizar a pintura de muros que estejam mais degradados.

O município de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, disponibiliza-se para fornecer flores e outras plantas do viveiro municipal, mediante as existências e solicitação prévia, contribuindo para um concelho mais florido e verde.

“As associações que desenvolvam iniciativas de valorização das suas aldeias e que as queiram divulgar devem enviar a informação para o ’email’ gimprensa@cm-proencanova.pt“, sublinha.