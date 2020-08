As ilhas das Flores e do Corvo estão esta quinta-feira sob aviso amarelo até às 24h00, devido a chuva forte, que pode ser acompanhada por trovoada, informou o IPMA.

A nota remetida pelo Serviço Regional de Bombeiros e Proteção Civil dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dá conta de que as ilhas do grupo Ocidental açoriano estão sob aviso amarelo desde as 11:00 de hoje por causa da “precipitação por vezes forte”.

Em causa está “uma ondulação frontal” que “está a condicionar o estado de tempo nas ilhas do grupo Ocidental”, esclarece o comunicado.

A Proteção Civil aconselha a limpeza dos sistemas de drenagem e recomenda à população que evite circular sem necessidade.

O aviso amarelo é emitido em casos de “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”, explica o IPMA.

É o segundo menos grave de uma escala de quatro cores, que passa pelo verde, amarelo, laranja e vermelho, numa ordem crescente de gravidade.