As autoridades afegãs elevaram esta quinta-feira para 122 o número de mortos causados pelas inundações que atingiram pelo menos 12 das 34 províncias do país, segundo o Departamento de Gestão de Acidentes do Afeganistão.

“Das 122 pessoas que perderam a vida nas inundações, 85 morreram na província de Parwan, no norte do país”, disse à agência de notícias espanhola EFE Hasibullah Shaikhani, porta-voz do Departamento de Gestão de Acidentes.

Na quarta-feira as autoridades tinham relatado 100 mortes nas cheias que atingiram a capital de Parwan, Charikar, mas a direção de saúde pública retificou posteriormente para 85.

Nas inundações, 150 pessoas ficaram feridas em 12 das 34 províncias do país pelas inundações.

“A nossa operação continua pelo segundo dia em Charikar para abrir as estradas e recuperar os corpos desaparecidos nas ruínas”, explicou o porta-voz adjunto do governador de Parwan, Rahmatullah Haidari. O porta-voz disse também que o número de mortos pode vir a aumentar nas próximas horas.

De acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, 1.500 casas foram destruídas ou danificadas nas 12 províncias afetadas, 600 cabeças de gado morreram e cerca de 1.150 hectares de terras agrícolas e pomares foram destruídos.

Em Charikar, a capital de Parwan, mais de 500 casas foram destruídas ou danificadas, muitas estradas permanecem bloqueadas por lama e pedras e os serviços públicos como água e eletricidade foram interrompidos.

O Afeganistão regista frequentemente catástrofes relacionadas com as condições meteorológicas que provocam muitas vítimas, como foi o caso dos deslizamentos de terra ocorridos em maio de 2014, que mataram 2.000 pessoas.