O PCP vai deixar o governo à espera e a negociar, pelo menos para já, só com o Bloco de Esquerda, o PEV e o PAN. Ao contrário dos bloquistas, o PCP não se vai reunir com o governo esta sexta-feira. António Costa antecipou que esta semana teria reuniões com os partidos, incluindo com o PCP, mas os comunistas alegaram “razões de agenda” e, segundo confirmou fonte do PCP ao Observador, não vão participar nas reuniões sobre o Orçamento do Estado que decorrem na sexta-feira entre o primeiro-ministro e os partidos à esquerda do PS.

O encontro entre PCP e governo também não deverá ocorrer na semana seguinte, o que significa que os comunistas estão a querer demonstrar que são eles que definem os timings da negociação e não o executivo de António Costa. Ao que o Observador apurou junto de fonte do PCP “não é expectável” que a reunião entre PCP e o Governo ocorra antes da Festa do Avante!, o que significa que os comunistas não têm problemas em deixar António Costa à espera e a negociar sozinho com Catarina Martins pelo menos até 6 de setembro. Isto não significa, no entanto, segundo a mesma fonte, que o PCP esteja indisponível para negociar com o governo o próximo orçamento do Estado. Fica é claro que só o fará quando o PCP tiver a agenda mais disponível.

O PCP já reuniu duas vezes com o governo a 15 e a 24 de julho, mas depois desses primeiros encontros os comunistas começaram a insistir que as reuniões com o governo deveriam deixar de ser ao mais alto nível e passar a ser mais técnicas. Ou seja: sem líderes e com a discussão num patamar mais abaixo, mas simultaneamente mais técnico, como membros como o ministro das Finanças (João Leão) ou a secretária de Estado do Orçamento (Cláudia Joaquim). Aliás, na última reunião, de 24 de julho, o PCP pediu logo que a reunião seguinte fosse técnica. Essa reunião chegou a estar agendada para esta semana, mas o PCP pediu que fosse reagendada. Entretanto, não há neste momento qualquer data para essa reunião técnica, nem data para uma reunião entre os líderes.

No dia em que o Bloco se reúne com o primeiro-ministro, Jerónimo de Sousa prefere seguir a “agenda intensiva” que já tinha programada e que se vai estender na semana seguinte até à Festa do Avante!. O secretário-geral do PCP participará e intervirá no Comício “Nem um direito a menos. Confiança e luta por uma vida melhor», às 18h30, no Jardim 1º de Maio, em Grândola.

É preciso não esquecer que, com a Festa do Avante!, o PCP costuma endurecer o discurso contra o governo e vincar mais que não faz parte de nenhuma coligação parlamentar ou algo similar. Participar nestas reuniões com o governo seria desconfortável para o PCP dias antes de um dos maiores momentos de afirmação política do partido: a Festa.

Ainda esta quarta-feira havia a indicação de que a reunião com o PCP deveria ocorrer esta sexta-feira, depois da do Bloco de Esquerda. Ao contrário do PCP, o Bloco vai a jogo, mas também promete não facilitar a vida ao primeiro-ministro já que cada vez mais aumenta o caderno de encargos e cada vez mais engrossa a voz. Vai ao ponto de dizer que o governo escusa de acenar com o fantasma da crise política porque, como se viu no Orçamento Suplementar, tem sempre o PSD para esses momentos.