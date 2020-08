São quatro Cs, um para comunicações, outro para construção, outro para companhia e outro para China. A China Communications Construction Company (CCCC) está em vias de entrar no capital do maior grupo de construção português, a Mota-Engil. Mas quem é a CCCC? Descrita como uma empresa estatal, mas também com capital cotado nas bolsas de Xangai e Hong-Kong, a CCCC é um conglomerado do setor das infraestruturas, que está envolvido em vários projetos internacionais, alguns dos quais apontados como fazendo parte da estratégia de recriação da Rota da China lançada pelo presidente Xi Jinping.

E foram essas operações no Mar do Sul da China que terão levado várias empresas do grupo chinês a uma lista do departamento de Estado do comércio norte-americano, que impôs sanções comerciais, nomeadamente ao nível da exportação de tecnologia, a sociedades detidas pelo Estado chinês, que são vistas como pontas de lança da ofensiva territorial e económica de Pequim no mar do Sul da China.

De acordo com vários jornais americanos, 24 empresas chinesas, incluindo cinco subsidiárias da CCCC, foram incluídas numa lista de empresas a quem as companhias americanas não podem fornecer tecnologia originária do país sem uma autorização especial. O departamento de Estado também admite vir a restringir a atribuição de vistos para entrada no país a alguns executivos chineses, que são apontados como estando envolvidos em atividades descritas como”malignas” no Mar do Sul da China, de acordo com o Wall Street Journal.

A lista foi conhecida no dia anterior ao do anúncio do acordo de parceria entre a CCCC e a empresa portuguesa, que não tem operações relevantes no mercado norte-americano. Para além de Portugal e alguns países na Europa, os mercados alvo da Mota-Engil estão em África e na América Latina. Num primeiro comunicado, a Mota-Engil não identificou o futuro parceiro, mas com a notícia de que seria a CCCC a sair em vários jornais, acabou por o confirmar horas mais tarde à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Wall Street Journal cita um responsável sénior do Governo americano, segundo o qual esta decisão americana está enquadrada num esforço para classificar a CCCC como “a Huawei das infraestruturas”, numa referência ao cerco levantado pelos Estados Unidos ao gigante chinês da tecnologia e telecomunicações, dentro e fora do país. Mais recentemente, foi a rede social chinesa, o TikTok, a ser alvo de represálias por parte da administração Trump.

Os responsáveis do Governo dos Estados Unidos, referidos pelo jornal americano, acusam ainda a CCCC e as suas subsidiárias de estarem envolvidas em práticas de corrupção, financiamento predatório e destruição ambiental em países como o Sri Lanka, Malásia, Quénia, Tanzânia e Filipinas. Num briefing, cuja transcrição foi entretanto disponibilizada, os quadros do Departamento de Estado americano deram vários exemplos para sustentar estas acusações, dando especial ênfase às empresas do grupo CCCC.