Rusten Sheskey. Foi revelado o nome do agente que baleou Jacob Blake à queima-roupa, atingindo o afro-americano com sete tiros nas costas no domingo passado, 23 de agosto. Através de comunicado de imprensa, também divulgado na página oficial de Facebook, o Departamento de Polícia de Kenosha acrescenta que nenhum outro agente disparou tiros. Outro dado agora revelado é que Blake admitiu aos agentes que tinha uma faca na sua posse, arma que viria a ser encontrada no chão da viatura, do lado do motorista.

Foi quando tentava entrar na viatura que Blake foi alvejado nas costas.

“Enquanto segurava a camisa do Sr. Blake, o oficial Rusten Sheskey disparou a sua arma de serviço sete vezes. O oficial Sheskey disparou a arma nas costas do sr. Blake. Nenhum outro oficial disparou a sua arma. O Departamento de Polícia de Kenosha não tem câmaras corporais, portanto os agentes não estavam a usá-las”, lê-se no comunicado.

Esclarece-se ainda que “durante a investigação após o incidente inicial”, Blake admitiu ter uma faca. “Os agentes recuperaram uma faca do chão da viatura do lado do motorista. Uma busca no veículo não localizou armas adicionais”, acrescenta a nota, sublinhando que “a polícia imediatamente forneceu ajuda médica” a Blake, de 29 anos, que está paralisado da cintura para baixo.

A nota de imprensa esclarece que Rusten Sheskey se encontra ao serviço da polícia de Kenosha há sete anos. Segundo o Insider, o seu avô Oreste Maraccini também serviu no Departamento de Polícia de Kenosha “por muitos anos”, segundo uma publicação no Facebook de outubro de 2014.