A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Rússia está a preparar-se para aprovar uma segunda vacina contra a Covid-19. Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra russa, revelou durante uma reunião do governo, transmitida pela televisão, que os primeiros ensaios clínicos deverão estar terminados no final de setembro. “Até hoje, não houve complicações entre os vacinados na primeira e segunda fases da testagem”, afirmou a governante, citada pela Reuters.

A nova vacina russa está a ser desenvolvida pelo instituto de virologia Vector, na Sibéria, e surge menos de um mês depois de a Rússia ter aprovado a primeira vacina contra a Covid-19, apenas dois meses depois de ter sido testada pela primeira vez em humanos. Na semana passada, o diretor do Centro de Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya, Alexandr Ginzburg, anunciou que a vacinação voluntária em massa deverá arrancar em setembro.

As autoridades russas têm frisado a eficácia e segurança da “Sputnik V” (assim batizada em homenagem ao primeiro satélite lançado pela União Soviética), e Vladimir Putin até revelou que uma das suas filhas tinha sido vacinada. Contudo, as autoridades de saúde internacionais têm mostrado reticências em recorrer à cura desenvolvida pela Rússia.

Esta semana, Organização Mundial de Saúde (OMS) adiantou que ainda está à espera que a Rússia partilhe os dados referentes à eficácia e segurança da vacina. “Estamos em diálogo com as autoridades russas para conhecer melhor a sua vacina candidata e já solicitamos os dados sobre a eficácia e segurança”, disse na segunda-feira a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan. “Esperamos discutir com as autoridades russas, analisar os dados disponíveis e discutir sobre os requisitos e estudos complementares e sobre os estudos que possam ser necessários”, afirmou ainda.

Atualmente, a OMS tem registadas 30 candidatas a vacina contra a Covid-19, em fases distintas dos ensaios clínicos.