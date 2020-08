A companhia aérea irlandesa de voos low cost Ryanair está a tentar travar o apoio do Estado à Tao no Tribunal de Justiça da União Europeia. A ajuda de 1.200 milhões de euros decidida pelo Governo tendo pedido como contrapartida um plano de reestruturação à companhia portuguesa e o apoio foi aprovado pela Comissão Europeia em junho, mas a Ryanais considera que isso descrimina as outras companhias.

A notícia foi dada (acesso pago) pelo Público, na edição desta quinta-feira, que avança com os fundamentos do recurso que a Ryanair apresentou no Tribunal de Justiça da UE a 22 de julho. O responsável pelos assuntos legais da empresa, Juliusz Komorek, prevê, em declarações ao jornal, que a decisão sobre o recurso surja “dentro de oito a dez meses” e pode fazer com que a TAP tenha de devolver o dinheiro que recebeu do Estado.

A empresa alega que não está acautelado que este auxílio à TAP não prejudica o mercado, que há quebra do princípio de não-discriminação e que há quebra das regras do mercado liberalizado. A administração da Ryanair tem defendido que o valor do apoio seria melhor empregue se fosse distribuído por todas as companhias aéreas a operar em Portugal.