Já se sabe que primeiro é o ID.3, que chegará a Portugal em Setembro, a que se seguirá o ID.4, o SUV construído sobre a mesma base – a plataforma MEB –, modelo que depois terá uma versão mais desportiva. Mas estes são os modelos normais, para servir o grosso do mercado. Previstos estão igualmente outros modelos, destinados a nichos de mercado, só possíveis por partilharem com os veículos mainstream a maior parte das soluções técnicas.

Um destes modelos a serem concebidos out of the box é o ID.Ruggedzz que, para cúmulo, tem o apoio do CEO do grupo, Herbert Diess. Segundo a Car Magazine, o Ruggedzz assume-se como um jipe irreverente, destinado a cativar uma clientela mais jovem e dinâmica, que sempre sonhou com o antigo Defender e a sensação de liberdade e robustez que ele transmitia.

O ID.Buggy já tinha recebido a autorização para avançar, mas a empresa especializada em pequenos volumes faliu 3 fotos

O novo veículo, barato de conceber por herdar vários componentes que o construtor já possui, pretende ser simples para ser acessível – quem desejar SUV mais sofisticados pode sempre optar pelos ID.4 –, com a VW a prometer que algumas soluções estéticas serão herdadas do Buggy Concept.

Resta esperar que este Ruggedzz, que é definido como um RUV, de Rugged Utility Vehicle, venha mesmo a entrar em produção em 2025, para compensar o público que ainda lamenta o facto de a marca alemã ter decidido não avançar com a produção do Buggy.

De recordar que o modelo foi apresentado em 2019 e rapidamente granjeou um sem número de adeptos. Porém, a VW que sempre viu o Buggy como um modelo de baixa produção, optou por delegar a sua fabricação à e.GoMobile, especializada em pequenos volumes. Porém, com a falência da empresa, é provável que o projecto do Buggy não vá adiante.