É difícil não atrair um ex-campeão de Fórmula 1 com argumentos tão “convincentes” quanto 412 km/h de velocidade máxima e 0-96 km/h em somente 1,85 segundos, valores que nem o fórmula da Mercedes, apesar de ser o melhor entre os que disputaram o campeonato, era capaz de atingir.

Tudo indica que Rosberg mantém o interesse no Mercedes-AMG One, que está mais de um ano atrasado, mas que parece ter finalmente resolvido todas as dificuldades inerentes à montagem de um motor de um F1 moderno dentro de carro capaz de ser homologado para circular na via pública, o que implica cumprir as normas de poluição. Ainda assim, Rosberg não aguentou a espera e decidiu adquirir um hiperdesportivo ainda mais veloz e rápido, só que desta vez eléctrico.

A Rimac pode ser desconhecida para alguns, mas na indústria automóvel é altamente respeitada, sendo mesmo considerada a Tesla dos superdesportivos, uma vez que a marca croata está para os rivais que produzem carros desportivos como a Tesla está para os veículos normais: bem à frente. A prova é que tanto a Porsche como a Hyundai investiram fortemente na empresa de Mate Rimac (os alemães compraram inicialmente 10% mas já incrementaram a sua presença para 15,5%) para ter acesso em primeira mão à tecnologia desenvolvida pelos técnicos croatas.

O Rimac é tão exuberante sob o ponto de vista do design quanto a sua potência e capacidade de aceleração 4 fotos

Rosberg visitou a Rimac para configurar no local o seu novo C_Two e, certamente, dar uma volta para se aperceber do que o hiperdesportivo é capaz com as últimas especificações, uma vez que anteriormente já tinha conduzido em Paul Ricard um protótipo do coupé de dois lugares.

Do C_Two apenas vão ser fabricadas 150 unidades, a 1,7 milhões de euros cada, o que ainda assim faz dele a melhor proposta do mercado para este nível de potência. Uma bateria de 120 kWh permite-lhe percorrer 550 km entre recargas.

Durante a visita do ex-piloto de F1, Mate Rimac deu-se como honrado pela confiança de Rosberg nos seus veículos, o que potencialmente ajudará a marca croata a chegar a um outro tipo de clientes. Veja aqui uma conversa anterior entre Rosberg e Mate em relação ao C_Two: