A Roma, equipa comandada por Paulo Fonseca, confirmou hoje um terceiro caso de Covid-19 no plantel, razão que levou ao cancelamento de um dos treinos da pré-temporada, mas a imprensa italiana avança que há um quarto futebolista infetado.

Depois do guarda-redes António Mirante e do extremo espanhol Carles Perez, o defesa brasileiro Bruno Peres anunciou nas redes sociais que também está infetado com o novo coronavírus, situação que levou a Roma a cancelar a sessão de trabalho agendada para esta tarde, como medida de precaução. Os três jogadores foram colocados em isolamento e não apresentam sintomas.

O emblema italiano avançou também que dois jogadores dos escalões de formação testaram positivo à Covid-19.

Devido a esta situação, a Roma vai efetuar uma nova série de testes no sábado, antes de decidir se realiza o treino agendado para esse dia.

Já depois deste comunicado da Roma, a imprensa italiana avançou que o holandês Justin Kluivert está igualmente infetado com o novo coronavírus, elevando para quatro o número de jogadores com Covid-19 na equipa de Paulo Fonseca.

A Serie A está agendada para arrancar em 19 de setembro.

