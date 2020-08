Um jovem de 19 anos morreu esta sexta-feira vítima de uma queda num poço com cerca de 20 metros, no Bombarral, num acidente que envolveu ainda uma rapariga, da mesma idade, que sofreu ferimentos ligeiros.

Os dois jovens “eram amigos de infância e encontravam-se em cima do poço quando a tampa, uma laje de betão, se partiu e provocou a queda no interior do poço com uma profundidade de cerca de 20 metros”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Óbidos, Marco Martins, responsável pela equipa de mergulhadores que procedeu ao resgates das vítimas.

O acidente aconteceu às 13h07, na localidade de Protela, no concelho do Bombarral, no distrito de Leiria, tendo os bombeiros resgatado “uma jovem com cerca de 19 anos que se encontrava numa laje intermédia do poço, numa zona não submersa”, explicou o comandante.

A jovem foi transportada ao Hospital das Caldas da Rainha, com ferimentos ligeiros.A vítima mortal, um rapaz de 19 anos, “ficou submersa a cerca de dois metros de profundidade e debaixo da laje que se partiu”, o que, segundo Marco Martins, obrigou a uma operação de resgate que se prolongou até cerca das 16:40, envolvendo dois mergulhadores e o recurso a bombas para retirar água.

No local estiveram 18 viaturas e 36 elementos das corporações do Bombarral, Óbidos e Peniche, a GNR e uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que prestou apoio psicológico aos familiares.