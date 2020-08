Marcelo Rebelo de Sousa foi à Feira do Livro de Lisboa logo na quinta-feira, dia de estreia e numa hora e meia em “passo estugado”, nas palavras do próprio, tentou percorrer cada uma das 638 editoras para ser o Presidente de todos os stands. De caneta e folha na mão, o Presidente foi anotando os livros que irá comprar na próxima visita. Ao Observador, revelou que fará “muitas compras” e disse mesmo que fará um “reforço da verba” que habitualmente destina à compra de livros, “uma espécie de orçamento suplementar para ajudar a Feira do Livro, as editoras e os autores.”

No auge da discussão em torno da Festa do Avante!, o Presidente da República passou pela banca das Edições Avante! e não resistiu a acrescentar uma obra à lista de compras. “Já vi ali um [livro] interessante, que é um estudo do Soeiro Pereira Gomes que já tive, e que depois [perdi], vou aqui anotá-lo“, confessou o Presidente após picado por um dos jornalistas que o acompanhava. No percurso pela feira, os livros de história foram os que mais chamaram mais à atenção do Presidente da República e — na lista de mais de 15 livros a comprar numa próxima visita — estava a A.R.A. – Acção Revolucionária Armada, de Raimundo Narciso. Mais um livro sobre o passado do Partido Comunista.

E, por capricho da organização da feira, passou do comunismo para o catolicismo. Mais abaixo Marcelo passou ainda nas edições bíblicas, onde o Presidente passa todos os anos sem comprar nenhum livro. Desta vez, não foi de mãos a abanar: os voluntários ganharam coragem e ofereceram ao chefe de Estado e católico devoto, o livro dos Quatro Evangelhos em mirandês.

No passeio houve ainda tempo para cumprimentar os autores que faziam sessões de autógrafos como João Garcia, o alpinista que escreveu sobre a subida ao cume do Evereste no livro “Mais Além depois do Evereste“. A tarde estava quente e o passo acelerado do Presidente da Republica pediu uma pausa e lá houve tempo para um brinde, mas Marcelo Rebelo de Sousa não hesitou em dizer “água não quero, mas quero uma lambreta” – uma cerveja servida num copo mais pequeno.

Tirou a máscara e depois de brindar, desinfetou as mãos sempre pronto a dar o exemplo do cumprimento das medidas de segurança e prevenção da covid-19. Ao descer já na segunda e última parte da visita foram vários os que pediram que avance (e ganhe) um segundo mandato. “Queremos a sua reeleição, professor”, ouviu-se, com sotaque brasileiro.

Um dos stands que mereceu a curiosidade do Presidente da República foi também o do Pingo Doce, onde Marcelo Rebelo de Sousa ficou surpreendido pela cadeia de hipermercados ter também uma editora. “Pingo doce? Agora até o Pingo Doce tem livros!” comentou o Presidente.

A passagem do professor Marcelo pela feira do Livro não podia terminar sem uma visita à banca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa onde lecionou desde 1972 até ao ano de 2018. Mas nem aí o Presidente fez uma compra: a única foi mesmo no stand da Cinemateca. Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar à Feira do Livro nas noites do dia 2 e 12 de setembro, para comprar a lista de obras que ganharam destaque na lista do Presidente, naquele que foi o primeiro dia de feira.