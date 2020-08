A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A polícia espanhola deteve em Saragoça um homem de 38 anos por incitar ao ódio e à violência contra políticos e profissionais da saúde nas redes sociais, e divulgar informação falsa relativa à pandemia, fazendo-se passar por agente de autoridade.

Segundo o El País, o detido contactou lares, hospitais, clubes de futebol e órgãos de comunicação social para divulgar informações falsas relativas ao Covid-19.

Após a investigação de vários perfis nas redes sociais que divulgavam dados falsos sobre a pandemia, as autoridades associaram-nos todos à mesma pessoa. De acordo com as autoridades espanholas, algumas das publicações destes perfis são ameaças de morte a Pedro Sanchéz e a ameaça de incendiar uma faculdade de medicina.

O mesmo indivíduo abordou uma equipa de futebol espanhola da primeira divisão para os informar, falsamente, que alguns dos jogadores teriam de fazer os testes novamente, por estarem positivos.