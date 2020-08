A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

As gigantes Apple e Google estão a preparar-se para lançar a segunda fase do sistema tecnológico de rastreio à Covid-19 que desenvolveram juntas (apesar de terem sistemas operativos concorrentes). Esta nova fase vai permitir que os utilizadores recebam alertas sobre eventuais contactos que tiveram com pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus sem precisarem de instalar uma aplicação em específico — ao contrário do que é preciso fazer atualmente, explica o The Guardian. No caso português, para que seja informado terá de instalar a app Stayaway Covid, cujo lançamento oficial está para breve.

Até à data, para usar o sistema desenvolvido pela Apple e Google era preciso instalar uma aplicação que fosse reconhecida pela autoridade de saúde do país em questão. No caso português, o Ministério da Saúde deu o seu aval à app que tem estado a ser desenvolvida pelos investigadores do INESC TEC e que tem contado com o apoio formal do Governo, apesar de a aplicação ser de instalação voluntária.

Com a nova versão deste sistema, e de acordo com o que diz o jornal britânico, os utilizadores de smartphones vão poder expor-se ao sistema de alertas que os informam de eventuais contactos com pacientes Covid-19 sem que tenham de instalar qualquer aplicação. Mas vão precisar, contudo, de ter uma alternativa: uma aplicação reconhecida na qual possam introduzir a informação de que testaram positivo. O The Guardian diz que se espera que esta nova versão esteja pronta nas próximas duas semanas.

Já o Business Insider detalha que esta opção ficará disponível apenas com a atualização do sistema operativo iOS, o iOS 13.7, que já está em testes beta para programadores, mas que ainda não foi lançada oficialmente. Segundo as notas da marca da maçã sobre este sistema operativo (às quais o 9to5mac acedeu), lê-se que o novo iOS 13.7 “vai permitir aceder ao sistema de notificações de exposição à Covid-19 sem precisar de descarregar uma app”. O The Guardian, contudo, refere que esta opção também vai estar disponível na atualização do sistema operativo Android.

A aplicação portuguesa ficou esta sexta-feira disponível na loja de aplicações do sistema operativo Android, que pertence à Google e, segundo a TSF, a versão para iPhone também estará para breve. Na conferência de imprensa de quinta-feira, a ministra Mariana Vieira da Silva afirmou aos jornalistas que a app estaria pronta para ser descarregada “na próxima semana”. O Observador tentou contactar o Governo para obter mais informações sobre o lançamento oficial da app, mas ainda está a aguardar resposta.

O INESC TEC desenvolveu a StayAway em colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e com Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), a Keyruptive e a Ubirider. De acordo com este centro de investigadores, o Governo tem acompanhado este projeto através dos Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Economia e Transição Digital e da Saúde.