Segundo os responsáveis pela SIVA, o importador para o nosso país da Volkswagen, o ID.4 seguirá o mesmo esquema de lançamento seguido pelo ID.3, que consiste em introduzir primeiro uma série especial denominada 1st, estando essa disponível para pré-encomenda em Outubro, contra um depósito reembolsável de 100€. Estes veículos serão igualmente os primeiros a chegar ao nosso mercado, logo no início de 2021.

O ID.4 é o SUV eléctrico da família ID, sendo o segundo a estar disponível, a seguir à berlina compacta ID.3. À semelhança deste, o SUV com as dimensões aproximadas de um Tiguan, recorre à plataforma MEB, específica para veículos eléctricos, podendo oferecer versões com tracção integral, fruto de montar um motor eléctrico por eixo, ou versões com apenas tracção traseira, para optimizar a autonomia oferecida aos condutores que não prevêem realizar incursões mais radicais por fora de estrada.

Após o depósito de 100€, o candidato a condutor receberá entretanto as especificações do modelo, sendo eventualmente convidado a escolher o nível de equipamento para o seu ID.4 1st, à semelhança do que aconteceu com o ID.3 1st, ocasião em que pode confirmar ou anular a encomenda do SUV que a VW já começou a fabricar, ainda com volumes reduzidos, na Alemanha, mas que irá produzir igualmente na China e nos EUA, a partir de 2022.