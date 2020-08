O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, vai demitir-se devido a problemas de saúde, de acordo com a rádio pública japonesa (NHK), citada pelo New York Times e o Washington Post.

A decisão é tomada após quase oito anos como chefe de Governo — batendo mesmo esta semana o recorde de longevidade no cargo.

A especulação sobre o estado de saúde do primeiro-ministro japonês já durava há algumas semanas, depois de Shinzo Abe ter reduzido as aparições públicas e mais ainda, como sublinha o New York Times, depois de ter visitado um hospital duas vezes no espaço de dias.

No final da semana passada, o chefe de gabinete do primeiro-ministro assegurava que Shinzo Abe continuaria no cargo e que o seu estado de saúde não tinha sofrido qualquer agravamento, mas, segundo a rádio japonesa, terá mesmo chegado ao fim o seu mandato.

Shinzo Abe esteve inicialmente no poder em 2006, mas acabaria por demitir-se no ano seguinte, e voltou em 2012, mantendo-se como primeiro-ministro desde então.