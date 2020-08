Em atualização

O último jogo oficial da temporada de 2019/20 realizou-se a 1 de agosto, com a final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica, uma semana depois da derradeira jornada do Campeonato. Depois, a nível europeu, houve ainda a Final Eight da Liga Europa e da Champions, que terminou no passado domingo. Mas pelo meio já recomeçaram as ligas de França, da Rússia, da Escócia ou da Ucrânia, relativas a 2020/21. E haveria esta sexta-feira o sorteio da Primeira e Segunda Ligas de Portugal, com o principal escalão a começar no terceiro fim de semana de setembro, uma semana depois da segunda divisão. Os efeitos da pandemia ainda se fazem sentir e isso estaria também bem expresso na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, onde a Liga faria o kick off da nova época.

Além dos prémios relativos a 2019/20 que seriam atribuídos na cerimónia, o sorteio da Primeira Liga começava com uma série de condicionantes. A primeira, essa, é normal: a segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira (algo que por exemplo não aconteceu na Premier League na última época). A segunda também: entre Benfica-Sporting, FC Porto-Boavista, Sp. Braga-V. Guimarães, Marítimo-Nacional, Gil Vicente-Famalicão e Portimonense-Farense, só um pode jogar na condição de visitado por jornada. Mas não ficava por aí: na medida do possível, seria tentado que a mesma equipa não disputasse jogos consecutivos com as cinco equipas com a melhor classificação média; que a mesma equipa tivesse duas deslocações consecutivas às regiões autónomas da Madeira e dos Açores; que os conjuntos nas provas europeias disputem jogos seguidos com quem também está na Liga dos Campeões ou na Liga Europa; que Rio Ave, Benfica e Sporting não joguem nas primeiras três rondas com equipas das ilhas nem com algum dos cinco primeiros classificados no último Campeonato, entre outras.

Além dos representantes dos vários clubes envolvidos no sorteio, marcaram também presença João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Graça Freitas, diretora-geral de saúde, e Filipe Froes, médico pneumologista que, em conjunto com António Diniz, trabalhou com a Liga para a retoma do futebol (e a esse propósito contou à SportTV que foi Nelson Puga, médico do FC Porto, a fazer o primeiro contacto direto para cooperar no regresso), entre outros convidados num total de 100 presentes para cumprir todas as regras.

Logo a abrir a cerimónia, Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, entregou uma lembrança a Martha Gens, líder da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. De seguida, apresentada a nova identidade da Liga de Clubes, foi altura de distinguir as equipas fair-play da Primeira e da Segunda Liga, Gil Vicente e Casa Pia, e os jogadores com mais fair-play da última temporada, Pawel Kieszek (Rio Ave) e Zé Tiago (Mafra). Os prémios para Melhores Jogadores Jovens do ano foram curiosamente para dois jogadores que hoje se encontram às ordens de Rúben Amorim no Sporting: Daniel Bragança, médio que esteve cedido pelos leões ao Estoril, e Pedro Gonçalves, médio que foi contratado este verão ao Famalicão, sendo que ambos terão esta noite um jogo treino no Algarve.

A lista completa de troféus entregues antes do sorteio do Campeonato de 2020/21 foi a seguinte:

Primeira Liga

Melhor marcador: Carlos Vinícius (Benfica)

Carlos Vinícius (Benfica) Melhor treinador: Sérgio Conceição (FC Porto)

Melhor Jogador Jovem: Pedro Gonçalves (Famalicão)

Prémio fair-play equipa: Gil Vicente

Gil Vicente Prémio fair-play jogador: Pawel Kieszek (Rio Ave)

Pawel Kieszek (Rio Ave) Prémio melhor relvado: Portimonense

Segunda Liga

Melhor Jogador: Ryan Gauld (Farense)

Ryan Gauld (Farense) Melhor marcador: Agdon (Oliveirense)

Agdon (Oliveirense) Melhor treinador: Joaquim Rodrigues (adjunto de Luís Freire no Nacional)

Joaquim Rodrigues (adjunto de Luís Freire no Nacional) Melhor Jogador Jovem: Daniel Bragança (Estoril)

Melhor guarda-redes: Daniel Guimarães (Nacional)

Daniel Guimarães (Nacional) Prémio fair-play equipa: Mafra

Mafra Prémio fair-play jogador: Zé Tiago (Mafra)

Zé Tiago (Mafra) Prémio melhor relvado: Benfica B

De acrescentar que, como já era conhecido, haverá esta temporada um novo formato para a discussão da Taça da Liga, que irá ser jogada num jogo em eliminatória entre os seis primeiros da Primeira Liga e os dois primeiros da Segunda Liga em dezembro antes da Final Four em janeiro. A esse propósito, houve uma outra alteração: depois de três anos em Braga, a competição será disputada no próximo triénio na cidade de Leiria. O Funchal era a outra cidade finalista para suceder ao Minho. O anúncio oficial foi feito pelo presidente da Liga, Pedro Proença, e Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, esteve presente para receber o troféu. Helton, que antes de jogar no FC Porto passou pela U. Leiria, foi nomeado embaixador da Liga para a competição.