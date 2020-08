Continua a crescer a olhos vistos a rede de carregadores rápidos da Tesla, reservados aos clientes da marca. Às sete estações de Superchargers de carga rápida já conhecidas, todas elas com uma potência de 150 kW, a marca alia uma oitava com oito carregadores (stalls), mas todos eles do modelo mais recente, o V3, com capacidade de fornecer até 250 kW. Com este reforço da rede de carregamento, a Tesla assume-se como o construtor que possui em maior número os carregadores públicos mais potentes e rápidos do mercado.

A 8ª estação de Superchargers da Tesla está localizada em Loulé, junto ao Mar Shopping Algarve, com 8 stalls, o mesmo número disponibilizado na área de Alcantarilha, Montemor-o-Novo e Guarda, enquanto as estações de Alcácer do Sal e Ribeira da Pena contam com 10 stalls. As estações com o maior número de Superchargers são Mealhada e Fátima, com 12 e 14 stalls, respectivamente.

Além da maior potência disponível (250 kW), valor com que todos os Model 3 podem lidar e os Model S e Model X mais recentes, os Superchargers de Loulé só disponibilizam fichas CCS, que equipam de série os Model 3 (e o futuro Model Y), mas que obrigam os Model S e X a recorrerem a um adaptador.