Tal como acontecera há um mês ao grupo de media dos generais “Dino” e “Kopelipa” e Manuel Vicente, agora foi a vez de a televisão Palanca e a rádio Global serem entregues ao Estado Angolano. Segundo tem sido noticiado pela imprensa angolana, o sócio maioritário da empresa dona destes órgãos de comunicação social será Manuel Rabelais, ex-ministro da Comunicação Social no reinado de José Eduardo dos Santos.

Em comunicado enviado às redações, a Procuradoria-Geral de Angola (PGR) informa que esta ação se deve ao facto de a empresa Interactive Empreendimentos Multimédia LDA, detentora da televisão e da rádio, mas também da Agência de Produção de Programas Áudio e Visual, “ter sido constituída com fundos públicos”. Ou seja, resulta da ação do Serviço Nacional de Recuperação de Activos, que faz parte do programa de combate à corrupção do Presidente João Lourenço. Tal com a Zimbo e o jornal O País do grupo Media Nova, foram entregues ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

“A entrega inclui instalações, equipamentos, emissão, veículos, trabalhadores e colaboradores”, avança ainda a nota.

Manuel Rabelais, deputado do MPLA, é arguido num processo em curso por alegados crimes de peculato, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais, enquanto diretor do GRECIMA (Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing), que foi extinto por João Lourenço.