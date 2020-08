Nem parece agosto: esta sexta-feira o dia será de chuva ou chuviscos, pelo menos na parte da manhã, e os termómetros vão descer. Mas mesmo assim estão 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam esta sexta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental (18). De acordo com o IPMA, o risco de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até ao início da próxima semana.

As previsões para esta sexta-feira nas regiões do norte e centro do continente apontam para céu pouco nublado ou limpo, períodos de chuva fraca ou chuvisco, dispersos, no litoral até ao início da manhã, neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso e descida da temperatura, em especial da máxima.

Está também previsto vento fraco a moderado a predominar de noroeste, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

Na região sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, dispersos, no litoral a norte de Sines até início da manhã e pequena descida da temperatura, em especial da máxima. A previsão aponta ainda para vento moderado, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 33 (em Faro).

Continente e Madeira em risco muito elevado de exposição aos UV

Portugal continental e o arquipélago da Madeira continuam esta sexta-feira com um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo IPMA.

No arquipélago dos Açores, as ilhas de São Miguel e Terceira estão com níveis elevados e Faial e Flores em risco moderado.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.