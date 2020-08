José António Saraiva não gostou do que eu escrevi sobre o livro dele. Confesso, eu que li as suas Confissões, as suas Confissões de um diretor de jornal, o seu Eu e os Políticos, a Política à Portuguesa e até o seu livro sobre o Palácio de Belém, que apreciei o gesto. Não porque despreze a opinião de Saraiva a ponto de amar aquilo que ele detesta, mas precisamente porque conheço o alto coturno dos seus tópicos literários.

Vejamos, quando eu nasci já o tempo de José António Saraiva como diretor do Expresso tinha idade para saber ler; eu, habituado a lê-lo sobre os maiores estadistas do seu tempo, a frequentar São Bento e as mais inacessíveis portas do poder, não posso deixar de me orgulhar com a importância que o autor de Eu e os Políticos me dá. Na minha cabeça, José António Saraiva só leria o que escrevo quando eu, cabisbaixo e a tremer, lhe entregasse o copo de café e o grande homem olhasse para o nome escrito no plástico, a ver se o estagiário lhe tinha dado o certo. Que a pena que fez suar Guterres e Cavaco zurza agora sobre mim é tanto uma humilhação com um sinal de glória; nem sabe José António Saraiva como o seu ralhete me honra. Que a poderosa voz, não só me leia, mas até me ralhe é suficiente para me tornar lendário entre os colegas da primária.

É este, aliás, o único problema da resposta de José António Saraiva ao meu texto. José António Saraiva tem-me em demasiada boa conta.

Pergunta o autor se eu sabia da relação entre Salazar e os Monárquicos, que na correspondência dos anos 50 entre Salazar e Marcelo Mathias não há carta em que o Presidente do Conselho não fale de Christine Garnier (que é preciso que Saraiva me explique quem é, como se o livro Férias com Salazar nunca tivesse existido), ou que Salazar teve uma grave depressão no pós-guerra.

É claro que eu não sabia nada. Não é que tenha lido os opúsculos de Almeida Braga, a correspondência entre Salazar e Alfredo Pimenta, que tenha tido o trabalho de arranjar a tese policopiada de Mendo Castro Henriques e Luís Bernardo sobre o Integralismo, ou o mais recente Os filhos de Ramires, de José Manuel Quintas; é claro que eu não li nenhum destes trabalhos que tratam, entre outras coisas, das complexas relações entre Salazar e os Monárquicos, da divisão no seio do Integralismo a respeito do apoio ao Estado Novo ou da pressão monárquica para restaurar a coroa após a morte de Carmona. Também é claro que nunca li a correspondência entre Salazar e Marcello Mathias, mesmo estando ela publicada desde o pré-histórico ano de 1984 e que saltei, no volume de Franco Nogueira sobre a vida de Salazar pós-guerra, as páginas que falam do refúgio em Santa Comba de um Salazar cada vez mais “cansado”.

A questão não está, porém, no que eu sabia. Se, de repente, nos encontrarmos na praia do Baleal e José António Saraiva executar a proeza atlética de ir de barco a remos até à Berlenga não dirá com certeza que a descobriu só porque eu não tenho sequer força para empurrar o bote até à água. Ora, quando escrevi a crítica ao seu livro, não pensei que Saraiva se medisse com alguém do meu tamanho, mas sim com alguém da medida dele: isto é, com alguém que lesse aquilo que está publicado. Mesmo que eu amanhã oiça pela primeira vez o hino da alegria, não me parece legítimo considerá-lo uma novidade musical arrebatadora.

Da mesma forma, parece-me legítimo dizer que não é nova a maior parte da informação presente no livro, quando as habilidosas relações de Salazar com os aliados já se veem na correspondência de Armindo Monteiro ou de Veiga Simões, quando a forma como conheceu Theotónio Pereira já vem nas memórias do próprio Theotónio Pereira, quando as relações com fascistas já se deduzem, mais não seja, das obras de Rolão Preto ou de Salazar e os Fascistas, de João Medina.

É claro que José António Saraiva sabe tudo isto. Tanto que, antes de nos encher com perguntas a que seria tão arrogante responder que afirmativamente antes de ler o livro, como continua a ser depois de o ler – “conhecia em profundidade a relação de Salazar, no início do seu percurso político”, “tinha um conhecimento perfeito das relações entre Salazar e Marcello Caetano”? Mas o livro dá-nos o conhecimento perfeito que nos faltava? Quem é que poderia responder sim a perguntas destas, mesmo lendo tudo o que há para ler? – antes de nos obnubilar com perguntas, dizíamos, vem a frase fundamental.

Diz Saraiva “Na investigação histórica, mais importante por vezes do que descobrir um novo documento (frequentemente com pouco valor), é interpretar de um modo novo os documentos disponíveis e encaixá-los num puzzle que faça sentido.”

Não se percebe, então, que se amofine com o facto de se dizer que as informações não são novas. O que é importante não é a novidade, é a forma como as informações são tratadas. Ora, é esse, precisamente, o ponto fundamental da crítica. Ninguém exigiria de Saraiva que descobrisse um tratado secreto de partilha das Canárias aquando da conquista da Europa por Hitler ou um segundo livro de poemas escritos por Salazar; o que se diz é que o estilo de Saraiva, precisamente por ser muito narrativo e estar montado com o objetivo de prender o leitor, não dá margem a grandes interpretações. Esta é uma história essencialmente narrativa – e que por isso se lê bem, como aliás é dito na crítica – e a grande narrativa já é conhecida. É claro que há pormenores, sobretudo retirados de testemunhos, novos; no entanto, são isso mesmo, pormenores.

Espanta, aliás, que José António Saraiva não o reconheça. Imaginemos que, mesmo sem desenterrar documentos secretos do quintal de Santa Comba, Saraiva conseguia montar uma sólida e nova interpretação dos anos formativos de Salazar. Juntava as leituras de Maurras à saída do Seminário para concluir que Salazar afinal nunca fora católico e que havia um lamentável erro de perceção no seu pensamento, que redundaria numa incompreensão de toda a sua doutrina posterior.

Acreditam os leitores que, diante disto, o livro de Saraiva continuaria a chamar-se “Salazar – A queda de uma cadeira que não existia”? O próprio título do livro, se não faz jus ao grosso da narrativa, dá bem conta do episódio em que Saraiva investiu todas as suas capacidades detetivescas. De facto, esta é uma História escrita a partir de um ponto de vista quase neutro que tem um momento interpretativo forte. Como, não nos parecia importante discutir aquilo que é incontestável mas já estudado, dedicámo-nos ao episódio que tem suspensões narrativas, mistério, dúvidas, interrogações e dilemas complexos. A disputa sobre a sucessão de Salazar é, no livro, menos empolgante do que a queda da banheira. As palavras do calista fazem-nos pensar mais do que as de Américo Thomaz, as mentiras do barbeiro ecoam de um modo que nenhuma patifaria de nenhuma fação do regime consegue ecoar.

Isto porque Saraiva sabe perfeitamente qual é o seu grande momento interpretativo e até lhe deu as honras do título. Pode engasgar-nos com perguntas, mas estas também podiam ser devolvidas. É capaz de nos apontar o que é que ninguém tinha dito ainda sobre a relação de Salazar com os católicos? Ou sobre o jogo diplomático feito com a Alemanha e com a Inglaterra?

José António Saraiva viu-se na nossa crítica com muito mais severidade do que aquela que quisemos imprimir. Continuamos a achar extraordinária a forma como Saraiva prende o leitor e a clareza da sua narrativa é uma óbvia qualidade. Do ponto de vista historiográfico, porém, não há um grande mar de distância entre o seu livro e outros sobre o mesmo tema – apenas uma muito estudada banheira.