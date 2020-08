A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O México registou 552 mortes e 5.824 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 63.146 e o de casos para 585.738, informou o Ministério da Saúde.

O crescimento percentual de casos e mortes em relação ao dia anterior foi de 0,99% e 0,87%, respetivamente.

Durante a apresentação do relatório técnico diário, o diretor de Epidemiologia do Ministério da Saúde, José Luis Alomía, indicou que 404.667 pessoas recuperaram da covid-19.

A Cidade do México e os estados do México, Guanajuato, Tabasco e Veracruz representam cerca de 43% dos casos acumulados no país.

O México é o oitavo país com mais casos e o terceiro em número de mortes a nível mundial.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.