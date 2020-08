A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Moçambique registou mais uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 22 o número de óbitos pelo novo coronavírus, anunciou este sábado em comunicado o Ministério da Saúde (Misau).

“Trata-se de um cidadão de nacionalidade moçambicana, de 52 anos de idade e do sexo masculino”, lê-se no comunicado do Misau.

Nas últimas 24 horas, o país registou 63 novos casos positivos de covid-19, aumentando o total para um cumulativo de 3.760 casos positivos.

Os novos casos resultam de 952 testes realizados entre sexta-feira e sábado, tendo 889 sido negativos.

O país conta com um cumulativo de 76 pessoas internadas, devido a covid-19, das quais 13 se encontram sob cuidados médicos em centros de isolamento.

Nas últimas 24 horas, 23 pessoas recuperam totalmente da covid-19 em Moçambique, aumentando para 2.078 o número de pessoas nessa condição.

Neste momento, o país soma 1.656 casos ativos do novo coronavírus.

Desde a eclosão do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, no dia 22 de março, foram testados 92.998 casos suspeitos e rastreados pouco mais de 1,9 milhão.

Estão neste momento em quarentena domiciliar 5.036 pessoas, e em seguimento 3.308 contactos de casos positivos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou quase 24,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.