São números que estão bem distantes da realidade do Norte ou de Lisboa e Vale do Tejo — que em conjunto acumulam 82% dos 374 novos casos deste sábado —, mas o Algarve apresentou um pico no boletim da Direção-Geral de Saúde: nas últimas 24 horas, passou de 10 para 37 novos casos confirmados, atingindo o maior número diário desde que a pandemia teve início. Apenas a 18 de junho (35 casos) e 19 de junho (32 casos) a região teve valores aproximados.

Este valor é registado depois de ter sido revelado esta sexta-feira um surto na equipa de futebol sénior do Louletano, em que um total de 33 atletas e elementos da equipa técnica testaram positivo.

Norte volta a liderar novos casos diários

Os números do Algarve neste sábado estão em contraciclo com os do país, que teve uma ligeira redução (de 401 para 374), abrangendo a maioria das regiões — até mesmo no Norte, que ultrapassou a região de Lisboa e Vale do Tejo no número de casos diários.

Com 157 novos doentes, menos do que os 166 do dia anterior, a região volta a liderar esta lista (a última vez tinha sido no domingo passado). Os casos do Norte representam 42% de todas as infeções nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que abrange o distrito de Lisboa e parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, teve 149 novos casos, 39,8% do total.

Nas restantes regiões, o Centro caiu de 29 casos para 23; o Alentejo de 9 para 3; e a Madeira de 5 para 4.

Já os Açores, que no dia anterior não tinham registado nenhum caso, têm agora um novo doente.

No total do país, foram registados três óbitos com Covid-19 (menos do que os seis do dia anterior). Há ainda 324 pessoas internadas (menos dez) e 40 doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos (mais dois).