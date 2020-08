Continua o braço de ferro entre o Barcelona e Lionel Messi. Segundo a rádio catalã RAC1 e o jornal desportivo Marca, o argentino não vai comparecer no domingo aos testes do clube de despistagem à Covid-19 — obrigatórios para o regresso aos treinos da pré-temporada.

É que, segundo a imprensa, Messi considera que por ter pedido, via carta, a rescisão unilateral do contrato, a ligação aos blaugrana terminou. O jogador já disse que está disponível para negociar a saída, mas o clube rejeitou e está disposto a manter o finca-pé — assim como a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.

Na terça-feira, o argentino comunicou ao Barcelona que queria rescindir de forma unilateral o contrato ao abrigo de uma cláusula que lhe permitira sair unilateralmente no final de cada temporada, mas com um prazo. Só que o clube considera que esse prazo expirou a 10 de junho e que o contrato é válido até junho de 2021, mantendo, por isso, a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros — um montante acessível a poucos clubes. Messi e os advogados consideram, porém, que devido às alterações no calendário da época 2019/2020 causadas pela pandemia, esse prazo ainda não terminou.

Que sanções enfrenta Messi?

Segundo o jornal Sport, caso Messi falte aos exames este domingo, incorre numa penalização menor, que pode nem resultar numa sanção. O Código Disciplinar do clube considera uma infração leve quando o jogador “não notifica o clube/a SAD com antecedência, a menos que seja comprovada a impossibilidade de o fazer — e sem prejuízo de justificação posterior”. Segundo o jornal, o argentino poderia mesmo invocar o burofax — a carta registada que enviou ao clube — em que comunica o deseja de sair.

Mas se mantiver a ausência na segunda-feira, sem justificação, o caso muda de figura e Messi já incorre numa sanção grave por violar o código interno e disciplinar do clube, como prevê o contrato coletivo. Neste caso, pode ver o contrato suspenso, assim como o salário durante dois a dez dias. A multa pode ultrapassar os 7% do salário mensal, consoante as circunstâncias e a gravidade das faltas.

Para salários iguais ou inferiores a 100.000 euros mensais, aplicam-se as seguintes sanções:

Mínimo: entre 4,01% a 5% do salário mensal

Médio: entre 5,01% a 6% do salário mensal

Máximo: entre 6,01% e 7% do salário mensal

Para salário superiores a 100.000 euros mensais — como é, claro, o caso de Messi — aplicam-se os valores anteriores para os primeiros 100.000 euros. Mas, no remanescente, cobram-se as seguintes percentagens:

Mínimo: até 1,33% do remanescente do salário mensal

Médio: entre 1,34% e 2,66% do remanescente do salário mensal

Máximo: entre 2,67% e 4% do remanescente do salário mensal

A partir do terceiro dia de ausência, isto é, se Messi continuar a faltar na terça-feira, já é considerada uma sanção muito grave, de acordo com o contrato coletivo. E aqui as sanções aumentam consideravelmente. Esta situação já prevê a suspensão do contrato e do salário de onze a 30 dias, com uma multa que pode exceder 25% do salário mensal.

Para salários iguais ou inferiores a 100.000 euros mensais:

Mínimo: entre 7,01% a 13% do salário mensal

Médio: entre 13,01% e 19% do salário mensal

Máximo: entre 19,01% e 25% do salário mensal

Para salários superiores a 100.000 euros mensais, aplicam-se, mais uma vez, os valores anteriores para os primeiros 100.000 euros, e no remanescente as seguintes penalizações:

Mínimo: até 3,33% do remanescente

Médio: Entre 3,34% até 6,66% do remanescente do salário mensal

Máximo: entre 6,67% até 10% do remanescente do salário mensal

Neste caso, pode incluir a dispensa do jogador.

Ramons Plantes, que foi recentemente promovido a secretário técnico do Barcelona, já tinha adiantado que Messi não iria estar presente nos treinos. “Messi comunicou-nos que não irá comparecer aos treinos. Estamos a falar com o jogador e estamos a tentar arranjar a melhor solução para o clube e também para o próprio Messi. É preciso ter um respeito enorme pelo Messi e pela sua história no clube. Este casamento trouxe muita alegria a todos. Estamos a conversar e queremos arranjar a melhor solução possível. Queremos um Barça vencedor com Messi, que é um vencedor, e não estamos a contemplar a sua saída”, comentou.