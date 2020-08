Depois de Catarina Martins ter usado o Twitter para reagir à entrevista que o primeiro-ministro deu ao semanário Expresso, foi a vez de Rui Rio fazer o mesmo. Num tweet publicado nesta tarde, o líder do PSD refere que António Costa se “voltou a declarar” ao BE e ao PCP, “dizendo que “não consegue viver sem eles” e que lhes está a propor um “casamento em regime de comunhão geral”.

“António Costa diz que o centro político se revê no PS e não no PSD. Como diria Fernando Pessa, “e esta, hem?”, escreveu.

Na mesma entrevista apaixonada em que se volta a declarar ao BE e ao PCP, dizendo que não consegue viver sem eles, e propondo um casamento em regime de comunhão geral, António Costa diz que o centro político se revê no PS e não no PSD. Como diria Fernando Pessa, “E esta, hem?” pic.twitter.com/sL1rsGJR6B — Rui Rio (@RuiRioPSD) August 29, 2020

Na entrevista que foi publicada neste sábado, o primeiro-ministro insistiu numa nova solução de Governo com o apoio dos partidos da “geringonça”, deixando de lado quaisquer condições para chegar a um acordo que possa entrar em vigor ainda em 2020. “Não estou aqui a traçar linhas vermelhas nem a dar oportunidade a ninguém para que se possa pôr de fora”, disse António Costa.

Quanto a um eventual entendimento à direita para o Orçamento do Estado, junto do PSD, caso não o consiga à esquerda, António Costa recusou a ideia e colocou o ónus no PCP e no BE. “Já disse muito claramente ao PCP e ao BE que não vale a pena ter esse sonho da construção de blocos centrais. E é manifesto que o PSD já disse que não os quer. O interesse que o PSD manifesta é de dialogar com o Chega, portanto isso é outro caminho novo que se está a abrir na direita portuguesa”, respondeu.

A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou as declarações de Costa um “ultimato” e lamentou que o primeiro-ministro estivesse a recorrer a este tipo de estratégia. “Não é o primeiro ultimato sobre crise política”, lamenta a deputada. “Não resolve nada e não mobiliza ninguém”, escreveu no Twitter esta manhã. “Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021”, acrescentou.

Na entrevista que deu ao Expresso, António Costa referiu que é preciso haver um acordo para a legislatura: “Se não houver acordo, é simples: não há Orçamento e há uma crise política”, sublinhou. “Aí estaremos a discutir qual é a data em que o Presidente terá de fazer o inevitável”.